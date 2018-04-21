Щербань: думаю, в следующем сезоне «Динамо» сможет завоевать больше титулов

Доигровщица московского «Динамо» Яна Щербань подвела итоги сезона, завершившегося для бело-голубых третьей подряд победой в чемпионате России.

«Хотели ли закончить финал в трёх матчах? Конечно, хотя понимали, что будет нелегко. Все три матча с казанским «Динамо» получились очень тяжёлыми. Мы чувствовали, что намного их сильнее, но психологически не могли это показать. Я счастлива, что мы преодолели волнение и напряжение и смогли показать всё, на то способны.

По ходу регулярного чемпионата мы потерпели несколько обидных поражений, но у нас подобраны очень хорошие игроки. Главной проблемой долгое время было то, что мы долго не могли выполнить требования тренера. То, что мы делали на тренировках, не могли перенести в игру. По ходу матчей возникало какое-то непонимание. Но в конце сезона мы смогли проявить свои лучшие качества и показать то, что мы можем и умеем.