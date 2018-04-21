Ещё
Щербань: думаю, в следующем сезоне «Динамо» сможет завоевать больше титулов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Щербань: думаю, в следующем сезоне «Динамо» сможет завоевать больше титулов 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Доигровщица московского «Динамо» Яна Щербань подвела итоги сезона, завершившегося для бело-голубых третьей подряд победой в чемпионате России.
«Хотели ли закончить финал в трёх матчах? Конечно, хотя понимали, что будет нелегко. Все три матча с казанским «Динамо» получились очень тяжёлыми. Мы чувствовали, что намного их сильнее, но психологически не могли это показать. Я счастлива, что мы преодолели волнение и напряжение и смогли показать всё, на то способны.
По ходу регулярного чемпионата мы потерпели несколько обидных поражений, но у нас подобраны очень хорошие игроки. Главной проблемой долгое время было то, что мы долго не могли выполнить требования тренера. То, что мы делали на тренировках, не могли перенести в игру. По ходу матчей возникало какое-то непонимание. Но в конце сезона мы смогли проявить свои лучшие качества и показать то, что мы можем и умеем.
В Лиге чемпионов мы не достигли той цели, которая была нам по силам. Досадно упустили и финал Кубка России, но хорошо, что вышли из этой ямы и удачно завершили сезон. Насколько он получился успешным в целом судить нашему руководству и болельщикам. Но в следующем сезоне, думаю, мы сможем завоевать намного больше титулов», — сказала Щербань в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.
Чемпионат.com: последние новости
«Балтика» сыграла вничью с «Химками» Волейболистка Яна Щербань — о победе в чемпионате России Челябинское «Динамо» одержало первую победу в переходном турнире Суперлиги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение76
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП199
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»2
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение