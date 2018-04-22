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Зиничев: волейболистки «Динамо» победой в чемпионате РФ поставили прекрасную точку сезона
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Зиничев: волейболистки «Динамо» победой в чемпионате РФ поставили прекрасную точку сезона 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа в чемпионате России стала замечательной точкой в сезоне для волейболисток московского «Динамо». Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба Владимир Зиничев.
В субботу столичная команда со счетом 3-2 обыграла казанское «Динамо» в третьей игре решающей серии чемпионата России. Первые две встречи финальной серии прошли в Казани и также завершились победой столичной команды. Московское «Динамо» в третий раз подряд стало победителем национального первенства.
"Успешным завершением сезона стала наша сложная, боевая, но вполне убедительная победа. Действительно, мы доказали, что сильнее, несмотря на то, что соперник оказал серьезное сопротивление, гораздо более сильное, чем мы ожидали. Результаты четвертой и пятой партий, где было подавляющее преимущество нашей команды, показывают, что побеждает тот, кто умеет доводить дело до конца. Мы сумели это сделать, а Казань — нет", — заявил Зиничев.
В розыгрыше Лиги чемпионов 2018 года московское «Динамо» не сумело выйти из группы, потерпев четыре поражения в пяти матчах. Также столичная команда не смогла пробиться в «Финал четырех» Кубка России. «Мы всегда ждем от своей команды не только побед, но и убедительной игры, поэтому проигрывать на предварительном этапе Кубка России чемпиону не пристало. Это говорит либо о недоработках тренерского штаба, либо об отсутствии желания играть у волейболисток, либо о том и о другом одновременно, и от Кубка осталось очень горестное впечатление», — отметил Зиничев.
"В Лиге чемпионов у нас была неправомерная сильная группа, потому что там напортачили организаторы, перепутав спортивные принципы со своими новаторскими идеями. В любом случае, только несколько игр в этом турнире оставили достойное впечатление о нашем клубе. По совокупности, победа в чемпионате России — это исторический факт, это великолепная точка сезона, за которую я благодарен и команде, и тренерскому штабу, и спонсорам, и, конечно, болельщикам", — заключил функционер.
Московское «Динамо» выиграло шестой раз чемпионат страны. Ранее они завоевывали золотые медали в 2006, 2007, 2009, 2016 и 2017 годах.
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