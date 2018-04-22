Моуринью: «Манчестер Юнайтед» заслужил победу в таком трудном матче

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) в полуфинале Кубка Англии.

«Мы заслужили эту победу. Если поделить матч на периоды, то мы были лучше в большинстве этих периодов. Даже когда они владели мячом при счёте 2:1, мы всё полностью контролировали.

После первого гола в матче мы потеряли контроль. После перерыва игроки поздно вышли на поле, потому что мы много говорили.

Нам нужно спросить себя, почему нас так много критикуют. Мы можем закончить чемпионат вторыми, и это будет достижением для клуба, который не был на этой позиции несколько лет. И мы вышли в четвёртый финал за три года. Поэтому, возможно, нас слишком много критикуют», — цитирует Моуринью BBC.