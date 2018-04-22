Волейболистки РФ выиграли чемпионат Европы U17

Юношеская сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы U17 среди женских команд. В финале подопечные Светланы Сафроновой в четырёх партиях обыграли сборную Италии со счётом 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 26:24).

Самой результативной в финале стала Валерия Горбунова, набравшая 23 очка. 17 балов принесла команде Елизавета Кочурина, на счету которой 4 эйса и 6 результативных блоков.

Самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы U17 признана диагональная сборной России Валерия Горбунова.

В символическую сборную турнира вошли связующая Полина Матвеева и центральная блокирующая Елизавета Кочурина, набравшая за 7 матчей финального турнира 37 очков на блоке. Всего в активе Кочуриной 96 очков. Это второй показатель в сборной России после Горбуновой (99).

Волейбол. Чемпионат Европы U17. Женщины. Финал

Россия — Италия — 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 26:24).