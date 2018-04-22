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Волейболистки РФ выиграли чемпионат Европы U17
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Волейболистки РФ выиграли чемпионат Европы U17 

Российский стадион 27 минут назад
Фото: Российский стадион
Юношеская сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы U17 среди женских команд. В финале подопечные Светланы Сафроновой в четырёх партиях обыграли сборную Италии со счётом 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 26:24).
Самой результативной в финале стала Валерия Горбунова, набравшая 23 очка. 17 балов принесла команде Елизавета Кочурина, на счету которой 4 эйса и 6 результативных блоков.
Самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы U17 признана диагональная сборной России Валерия Горбунова.
В символическую сборную турнира вошли связующая Полина Матвеева и центральная блокирующая Елизавета Кочурина, набравшая за 7 матчей финального турнира 37 очков на блоке. Всего в активе Кочуриной 96 очков. Это второй показатель в сборной России после Горбуновой (99).
Волейбол. Чемпионат Европы U17. Женщины. Финал
Россия — Италия — 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 26:24).
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