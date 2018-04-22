Манчини: футболист Скроботов имеет перспективы стать основным защитником сборной России

В матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» сыграл на выезде вничью с тульским «Арсеналом» — 3:3. 17-летний Скроботов вышел в стартовом составе, однако был заменен на 23-й минуте встречи. В предыдущем матче защитник, выйдя на замену, принес своей команде победу над московским «Динамо» (2:1), забив мяч в компенсированное время.

"Вы, будучи россиянами, должны радоваться тому, что появился 17-летний российский парень, который очень талантлив и играет на самом высоком уровне, на уровне премьер-лиги, и имеет перспективы стать основным защитником и «Зенита», и сборной России, — отметил Манчини. — В сегодняшнем матче он был заменен исключительно для того, чтобы поменять игровую модель".

В следующем туре «Зенит» примет московский ЦСКА 29 апреля.