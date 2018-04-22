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Манчини: футболист Скроботов имеет перспективы стать основным защитником сборной России
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Манчини: футболист Скроботов имеет перспективы стать основным защитником сборной России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТУЛА, 22 апреля. /ТАСС/. Защитник санкт-петербургского "Зенита" Илья Скроботов имеет хорошие перспективы стать основным игроком сборной России по футболу. Такое мнение на пресс-конференции после матча «Арсенал» — «Зенит» высказал главный тренер петербургской команды Роберто Манчини.
В матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» сыграл на выезде вничью с тульским «Арсеналом» — 3:3. 17-летний Скроботов вышел в стартовом составе, однако был заменен на 23-й минуте встречи. В предыдущем матче защитник, выйдя на замену, принес своей команде победу над московским «Динамо» (2:1), забив мяч в компенсированное время.
"Вы, будучи россиянами, должны радоваться тому, что появился 17-летний российский парень, который очень талантлив и играет на самом высоком уровне, на уровне премьер-лиги, и имеет перспективы стать основным защитником и «Зенита», и сборной России, — отметил Манчини. — В сегодняшнем матче он был заменен исключительно для того, чтобы поменять игровую модель".
В следующем туре «Зенит» примет московский ЦСКА 29 апреля.
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