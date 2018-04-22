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Парфенов: "«Зениту» и «Спартаку» такой пенальти, как «Тосно», не поставили бы"
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Парфенов: "«Зениту» и «Спартаку» такой пенальти, как «Тосно», не поставили бы" 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после в матче 27-го тура РФПЛ дал понять, что арбитру встречи Алексею Еськову не стоило назначать пенальти в ворота его команды на 16-й минуте игры.
«Когда ты так проигрываешь игру, то это двояко… Один момент, эпизод перевернул всю игру. Я стараюсь такие моменты не комментировать, но такой бы пенальти ни «Зениту», ни «Спартаку» не поставили бы. Что соперник, что наш защитник, были в одной ситуации, таких эпизодов в каждом матче может быть 3-4 штуки. Да, это может эмоции, но мы не набрали очки, это главное.
В начале играли очень хорошо, контролировали всю игру, но один эпизод повлиял на ход матча, потому что появилась нервозность. Но никто не говорил, что будет легко. Мы понимали, что этот турнир не легкий, но мы до последнего будем играть, стараться вырываться вперед и любыми путями будем пытаться сохранить место в РФПЛ», — цитирует Парфенова пресс-служба клуба.
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