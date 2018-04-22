«Бешикташ» обыграл «Йени Малатьяспор» и поднялся на второе место в чемпионате Турции

«Бешикташ» набрал 62 очка и поднялся на второе место в чемпионате Турции. Идущий третьим «Истанбул Башакшехир» имеет в активе столько же очков. У «Йени Малатьяспора» 38 очков и десятое место.

В следующем туре «Бешикташ» на выезде сыграет с «Галатасараем», а «Йени Малатьяспор» примет «Акхисарспор».

Чемпионат Турции Суперлига 30-й тур «Бешикташ» — «Йени Малатьяспор» — 3:1 Голы: Негредо, 13, Таслиска, 81, Куарежма, 88 — Перейра, 33