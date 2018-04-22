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Видео: АЕК досрочно оформил победу в чемпионате Греции
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Видео: АЕК досрочно оформил победу в чемпионате Греции 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче 28-го тура чемпионата Греции афинский АЕК обыграл на своём поле «Левадиакос». Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Дублем в составе победителей отметился Тасос Бакасетас. За афинцев полный матч провёл экс-защитник «Барселоны» украинец Дмитрий Чигринский. Благодаря победе АЕК за два тура до конца чемпионата досрочно оформил чемпионство.
АЕК выиграл чемпионат Греции впервые за последние 24 года и в 12-й раз в своей истории. Больше чемпионских титулов завоёвывали только «Олимпиакос» (44) и «Панатинаикос» (20).
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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