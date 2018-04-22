Рыбусь: «Локо» может сыграть лучше с «Краснодаром» и «Зенитом», чем с «Уфой»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь подвёл итоги домашнего матча 27-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).

«Жаль, что второй матч не можем забить гол. В игре против «Ахмата» моментов было больше, но и сегодня в нескольких моментах должны были забивать. Ничего, продолжаем борьбу, всё в наших руках.

Знаем ли возможные расклады в таблице? Мы смотрим на ближайшую игру, она для нас — самая главная.

Юрий Палыч был раздражён? Нет, это не так. Конечно, нам обидно, что не удалось победить.