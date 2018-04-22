Рыбусь: «Локо» может сыграть лучше с «Краснодаром» и «Зенитом», чем с «Уфой» 

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь подвёл итоги домашнего матча 27-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).
«Жаль, что второй матч не можем забить гол. В игре против «Ахмата» моментов было больше, но и сегодня в нескольких моментах должны были забивать. Ничего, продолжаем борьбу, всё в наших руках.
Знаем ли возможные расклады в таблице? Мы смотрим на ближайшую игру, она для нас — самая главная.
Юрий Палыч был раздражён? Нет, это не так. Конечно, нам обидно, что не удалось победить.
В каждой игре видно, что все команды бьются до конца и хотят помешать нам стать чемпионами. Не думаю, что появилось напряжение: игры против «Краснодара» и «Зенита» могут даже сложиться лучше, учитывая то, как мы играем в контратаке. Может, в этих играх забивать будет легче.
Буду ли смотреть «Спартак»? Наверное, посмотрю», — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.