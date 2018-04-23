Бабешина и Ветрова могут покинуть «Динамо» 

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев заявил, что пока не решено, остаются ли в команде связующие Марина Бабешина и Вера Ветрова. По его словам, это тяжелый вопрос, который будет решаться совместно со всем тренерским штабом.
Напомним, ранее клуб продлил контракты на следующий сезон с Наталией Гончаровой, Ириной Фетисовой, Екатериной Любушкиной, Яной Щербань, Дарьей Столяровой, Натальей Кротковой (Ходуновой), Екатериной Раевской.
— Мы продлили контракты с Дарьей Талышевой и Еленой Гендель, — цитирует «Р-Спорт» Зиничева. — Что касается Анны Лазаревой, она имеет действующий контракт. Но ей нужна практика, будем думать над этим вопросом и найдем решение для Ани. Она хороший игрок, ей нужно расти. Просто выходов на блок явно недостаточно для Лазаревой. Скорее всего, отправим ее в аренду.
Связующие? Это большой вопрос, тема для размышлений вместе с главным тренером, как мы будем идти дальше в этом амплуа. Это касается обеих связующих — и Марины Бабешиной, и Веры Ветровой. Вопрос по связующим «Динамо» в следующем сезоне пока не решен.
В этом сезоне московское «Динамо» встретилось в финале с казанским одноименным клубом. Со счетом в серии 3-0 столичный клуб выиграл чемпионат России.