Бабешина и Ветрова могут покинуть «Динамо»

— Мы продлили контракты с Дарьей Талышевой Еленой Гендель , — цитирует «Р-Спорт» Зиничева. — Что касается Анны Лазаревой , она имеет действующий контракт. Но ей нужна практика, будем думать над этим вопросом и найдем решение для Ани. Она хороший игрок, ей нужно расти. Просто выходов на блок явно недостаточно для Лазаревой. Скорее всего, отправим ее в аренду.

Связующие? Это большой вопрос, тема для размышлений вместе с главным тренером, как мы будем идти дальше в этом амплуа. Это касается обеих связующих — и Марины Бабешиной, и Веры Ветровой. Вопрос по связующим «Динамо» в следующем сезоне пока не решен.

В этом сезоне московское «Динамо» встретилось в финале с казанским одноименным клубом. Со счетом в серии 3-0 столичный клуб выиграл чемпионат России.