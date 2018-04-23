Ещё
Курский «ЮЗГУ-Атом» дважды обыграл «Олимп» из Новосибирской области
Далее:
Читайте также:
Ещё
Скончалась Нино Хурцидзе
Скончалась Нино Хурцидзе

Курский «ЮЗГУ-Атом» дважды обыграл «Олимп» из Новосибирской области 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В субботу и воскресенье состоялись матчи предпоследнего 21-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А», и представляющий Курскую область «ЮЗГУ-Атом» на площадке родного спорткомплекса «Политех» дважды взял верх над представляющим Новосибирскую область «Олимпом» из города Куйбышево — 3:0, 3:0  В первой игре курянки полностью доминировали на протяжении всех трёх сетов и с большим преимуществом выиграли каждый из них — 25:16, 25:16, 25:14. И в повторной встрече подопечные Юрия Токарева уверенно взяли первую партию с тем же счётом 25:16, что и накануне. Но дальше в игре стала появляться интрига. Во втором сете при счёте 12:12 «ЮЗГУ-Атом» вырвался вперёд — 16:12, но сразу после технического «тайм-аута» рывок предприняли сибирячки, и уже они вырвались в лидеры — 16:18. Тут же три очка подряд набирают курские волейболистки — 19:18. «Качели» продолжались до счёта 21:21, а затем четыре очка кряду выиграли наши землячки и победили в партии — 25:21. А в третьем сете ключевое значение имел отрезок в его первой половине, когда, проигрывая — 6:7, курянки набрали 7 очков подряд и оторвались — 13:7. В дальнейшем сибирячки лишь сократили разрыв, но победу в партии снова одержали хозяйки помоста — 25:22, и опять выиграли встречу — 3:0. По традиции по итогам этих двух матчей были отмечены лучшие игроки в каждой из команд. У «Олимпа» диплома и памятного приза была удостоена связующая Юлия Лунёва, а у «ЮЗГУ-Атома» — нападающая Елена Воронина.
За тур до финиша чемпионата курянки сохраняют третью строчку в турнирной таблице. После 42 матчей у нашей команды стало 30 побед и 83 очка. У занимающей вторую строчку «Приморочки» из Владивостока также 30 выигранных встреч, но они опережают курянок по набранным очкам — 92. В заключительном 22-м туре, который пройдёт 28 и 29 апреля, «ЮЗГУ-Атом» будет принимать у себя в «Политехе» команду «Тюмень-ТюмГУ», занимающую с 18 победами и 56 очками восьмое место, а «Приморочка» также дома сыграет с тульской «Тулицей», идущей с 25 победами и 74 очками на пятом месте. Чтобы подняться на второе место, курянкам в заключительном туре необходимо выиграть на один матч больше, чем это сделает «Приморочка».
Олег Столбецов
Курские известия: последние новости
Курское «Динамо" уступило в полуфинале Евролиги екатеринбургскому "УГМК» В Курской области завершился хоккейный сезон Курское «Динамо» стало бронзовым призёром Евролиги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку86
Скончалась Нино Хурцидзе2
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение