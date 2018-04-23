Курский «ЮЗГУ-Атом» дважды обыграл «Олимп» из Новосибирской области

В субботу и воскресенье состоялись матчи предпоследнего 21-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А», и представляющий Курскую область «ЮЗГУ-Атом» на площадке родного спорткомплекса «Политех» дважды взял верх над представляющим Новосибирскую область «Олимпом» из города Куйбышево — 3:0, 3:0 В первой игре курянки полностью доминировали на протяжении всех трёх сетов и с большим преимуществом выиграли каждый из них — 25:16, 25:16, 25:14. И в повторной встрече подопечные Юрия Токарева уверенно взяли первую партию с тем же счётом 25:16, что и накануне. Но дальше в игре стала появляться интрига. Во втором сете при счёте 12:12 «ЮЗГУ-Атом» вырвался вперёд — 16:12, но сразу после технического «тайм-аута» рывок предприняли сибирячки, и уже они вырвались в лидеры — 16:18. Тут же три очка подряд набирают курские волейболистки — 19:18. «Качели» продолжались до счёта 21:21, а затем четыре очка кряду выиграли наши землячки и победили в партии — 25:21. А в третьем сете ключевое значение имел отрезок в его первой половине, когда, проигрывая — 6:7, курянки набрали 7 очков подряд и оторвались — 13:7. В дальнейшем сибирячки лишь сократили разрыв, но победу в партии снова одержали хозяйки помоста — 25:22, и опять выиграли встречу — 3:0. По традиции по итогам этих двух матчей были отмечены лучшие игроки в каждой из команд. У «Олимпа» диплома и памятного приза была удостоена связующая Юлия Лунёва , а у «ЮЗГУ-Атома» — нападающая Елена Воронина

За тур до финиша чемпионата курянки сохраняют третью строчку в турнирной таблице. После 42 матчей у нашей команды стало 30 побед и 83 очка. У занимающей вторую строчку «Приморочки» из Владивостока также 30 выигранных встреч, но они опережают курянок по набранным очкам — 92. В заключительном 22-м туре, который пройдёт 28 и 29 апреля, «ЮЗГУ-Атом» будет принимать у себя в «Политехе» команду «Тюмень-ТюмГУ», занимающую с 18 победами и 56 очками восьмое место, а «Приморочка» также дома сыграет с тульской «Тулицей», идущей с 25 победами и 74 очками на пятом месте. Чтобы подняться на второе место, курянкам в заключительном туре необходимо выиграть на один матч больше, чем это сделает «Приморочка».

Олег Столбецов