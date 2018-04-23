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Генич и Поленов прокомментируют «Барселону» — «Реал» на «Матч ТВ»
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Генич и Поленов прокомментируют «Барселону» — «Реал» на «Матч ТВ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Стали известны комментаторы матча 36-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Реалом». Встреча впервые с 16 августа 2017 года будет показана на «Матч ТВ». Тогда команды встречались в рамках Суперкубка Испании. «Эль-Классико» же в чемпионате Испании «Матч ТВ» последний раз показывал 2 апреля 2016 г.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 6 мая. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени. Перед игрой в 21:00 российских зрителей ждет студия, где состоится обмен мнениями по предстоящему матчу с приглашенными экспертами. Комментаторами «Эль-Классико» станут Константин Генич и Михаил Поленов.
Последнее противостояние «Барселона» — «Реал» состоялось 23 декабря 2017 года. Тогда каталонская команда разгромила своего соперника со счётом 3:0.
После 33-х туров «Барселона» набрала 83 очка и лидирует в чемпионате. «Реал» (68 пунктов), расположился на 3-й позиции.
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