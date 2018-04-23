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«Фенербахче» — «Антальяспор» — 4:1 (обзор)
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«Фенербахче» — «Антальяспор» — 4:1 (обзор) 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Антальяспором».
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