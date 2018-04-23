Фанаты «Хайдука» напали на игроков из-за поражения в принципиальном матче

Фанаты хорватского «Хайдука» напали на игроков своего клуба после поражения в принципиальном матче с загребским «Динамо» (1:2). На следующий день после игры фанаты призвали игроков к ответу.

Изначально поклонники высказывали недовольство плохой игрой форварду Саиду Ахмед Саиду. Когда его одноклубники попробовали вмешаться, один из фанатов ударил в лицо полузащитника Марко Футача , разбив ему очки.

Руководство клуба обратилось в полицию с просьбой выявить нападавших. Представитель фанатского движения Дамир Груич выразил сожаления в связи с произошедшим, сообщает L'Equipe.

Проиграв «Динамо», «Хайдук» лишился шансов на чемпионский титул.