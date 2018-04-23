Ещё
Фанаты «Хайдука» напали на игроков из-за поражения в принципиальном матче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты «Хайдука» напали на игроков из-за поражения в принципиальном матче 

SPORT24.ru 1 час назад
Фанаты хорватского «Хайдука» напали на игроков своего клуба после поражения в принципиальном матче с загребским «Динамо» (1:2). На следующий день после игры фанаты призвали игроков к ответу.
Изначально поклонники высказывали недовольство плохой игрой форварду Саиду Ахмед Саиду. Когда его одноклубники попробовали вмешаться, один из фанатов ударил в лицо полузащитника Марко Футача, разбив ему очки.
Руководство клуба обратилось в полицию с просьбой выявить нападавших. Представитель фанатского движения Дамир Груич выразил сожаления в связи с произошедшим, сообщает L'Equipe.
Проиграв «Динамо», «Хайдук» лишился шансов на чемпионский титул.
SPORT24.ru: последние новости
Даудов: "Ахмату" удалось сохранить настрой, что был на матче с "Локомотивом" «Крылья Советов» начнут решающий матч за выход в Премьер-лигу в 21:00 Геркус: "На "Спартак" не смотрим, "Локомотив" только сам может себе помешать"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельников о футболистах «Спартака: 11 дегенератов63
Сын миллиардера стал худшим хоккеистом75
Как подросток убил российскую чемпионку119
Липницкая удивила откровенным фото2
Скончалась Нино Хурцидзе7
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение