Даудов: «Ахмату» удалось сохранить настрой, что был на матче с «Локомотивом»

”Нашим ребятам удалось сохранить тот боевой настрой, позволивший показать достойный футбол несколькими днями ранее с «Локомотивом» (0:0). Два матча на выезде с лидерами чемпионата, помимо набранных очков, показали, что у нас есть команда, способная добиваться результата и демонстрировать зрелищный, бескомпромиссный футбол. Именно такая игра в исполнении коллектива нравится нашим болельщикам”, — цитирует Даудова.