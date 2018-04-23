Даудов: «Ахмату» удалось сохранить настрой, что был на матче с «Локомотивом» 

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал гостевую победу над ”Спартаком” (3:1) в 27-м туре РФПЛ.
”Нашим ребятам удалось сохранить тот боевой настрой, позволивший показать достойный футбол несколькими днями ранее с «Локомотивом» (0:0). Два матча на выезде с лидерами чемпионата, помимо набранных очков, показали, что у нас есть команда, способная добиваться результата и демонстрировать зрелищный, бескомпромиссный футбол. Именно такая игра в исполнении коллектива нравится нашим болельщикам”, — цитирует Даудова.