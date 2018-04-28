«Тамбов» ушёл от поражения в матче с «Динамо СПб», «Зенит-2» одолел «Томь»

«Тамбов» сыграл вничью с «Динамо СПб» в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:1.

Уже на шестой минуте Андрей Бычков вывел «Динамо СПб» вперёд. В конце второго тайма гости остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Младен Кашчелан . Несмотря на это, на 88-й минуте «Тамбову» удалось отыграться — отличился Павел Игнатович.

В других матчах тура «Зенит-2» вырвал победу у «Томи» (2:1), а «Оренбург» одолел «Тюмень» (2:1).

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