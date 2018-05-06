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«Брюгге» проиграл «Андерлехту», Габулов пропустил два мяча
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«Брюгге» проиграл «Андерлехту», Габулов пропустил два мяча 

Чемпионат.com 46 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 7-го тура плей-офф чемпионов первенства Бельгии «Брюгге» принимал на своём поле «Андерлехт». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Лукаш Теодорчик и Риота Мориока, а за хозяев отличился Абдулай Диаби. В составе «Брюгге» полный матч провёл российский голкипер Владимир Габулов. На счету Габулова девять матчей (один — на ноль) в чемпионате Бельгии, в которых он пропустил 17 мячей.
«Брюгге» (42 очка) за три тура до конца турнира лидирует в таблице плей-офф чемпионов первенства Бельгии, «Андерлехт» (40) — на второй строчке.
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