«Брюгге» проиграл «Андерлехту», Габулов пропустил два мяча

В матче 7-го тура плей-офф чемпионов первенства Бельгии «Брюгге» принимал на своём поле «Андерлехт». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Лукаш Теодорчик и Риота Мориока, а за хозяев отличился Абдулай Диаби. В составе «Брюгге» полный матч провёл российский голкипер Владимир Габулов . На счету Габулова девять матчей (один — на ноль) в чемпионате Бельгии, в которых он пропустил 17 мячей.

«Брюгге» (42 очка) за три тура до конца турнира лидирует в таблице плей-офф чемпионов первенства Бельгии, «Андерлехт» (40) — на второй строчке.