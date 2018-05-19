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Еще два игрока ушли из «Зенита»
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Еще два игрока ушли из «Зенита» 

Газета.Ru 19 мая 2018
Фото: РИА Новости
Казанский волейбольный клуб "Зенит" прекратил сотрудничество с двумя доигровщиками команды, сообщает "Советский спорт".
Максим Пантелеймоненко и Игорь Юдин покинут казанскую команду. В текущем сезоне Юдин принял участие в 16 играх. Пантелеймоненко в течение трех лет защищал цвета "Зенита" и провел 140 матчей.
Помимо двух доигровщиков Зенит потерял шестикратного победителя Лиги чемпионов Александра Гуцалюка и кубинского лидера команды Вильфредо Леона.
Ранее женская сборная России по волейболу обыграла команду Таиланда.
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