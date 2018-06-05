Тренер Точилин пока не обсуждал с руководством петербургского «Динамо» продление контракта

МОСКВА, 5 июня. / ТАСС /. Руководство санкт-петербургского «Динамо» и главный тренер команды Александр Точилин пока не вели переговоры о продлении контракта. Об этом ТАСС рассказал Точилин.

Действующее соглашение 44-летнего тренера с клубом истекает в июле. Ранее генеральный директор «Динамо» Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС, что команда переедет в Сочи и сменит название. 12 июня футболисты под руководством Точилина соберутся в Москве, после чего начнут первый тренировочный сбор.

"По теме о продлении контракта мы пока не говорили, думаю, как раз 12 июня и будем обсуждать. Тут много юридических моментов, потому что могут новые договоры заключаться под другим юридическим именем", — сказал Точилин.

Специалист возглавляет «Динамо» с июля 2015 года. В сезоне-2015/16 команда под руководством Точилина заняла седьмое место в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), а в следующем году выиграла турнир и добилась выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). По итогам завершившегося сезона ФНЛ «Динамо» заняло шестое место.