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Юрий Чередник стал главным тренером столичного женского волейбольного клуба «Динамо»
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Юрий Чередник стал главным тренером столичного женского волейбольного клуба «Динамо» 

РИАМО 2 июня 2018
Фото: РИАМО
Юрий Чередник назначен главным тренером женской волейбольной команды «Динамо» из Москвы, сообщается на сайте клуба.
«Изменения в тренерском штабе. Новым главным тренером волейбольной команды «Динамо» (Москва) назначен Чередник Юрий Константинович», — говорится в сообщении.
Чередник родился в 1966 году в Кишиневе. Выступал за команды «Автомобилист» (Ленинград/Санкт-Петербург), «Чентроматик» (Прато, Италия), «Мачерата» (Италия), «Болонья» (Италия), «Феррара» (Италия), «Томей» (Ливорно, Италия), «Калепо» (Вибо-Валентия, Италия), «Тавьяно» (Италия), НОВА (Новокуйбышевск), «Спартак» (Санкт-Петербург).
Чередник — серебряный (1990) и трехкратный бронзовый (1987, 1988, 1989) призер чемпионатов СССР. Обладатель Кубка СССР 1989 года. Чемпион России 1992 года. Двукратный победитель Кубка Европейской конфедерации волейбола (1988, 1989). Лучший игрок чемпионата Италии 1993 года. Обладатель Кубка Италии 2002 года.
В 1988-1994 годах выступал в официальных соревнованиях в составе сборных СССР, СНГ и России. После окончания игровой карьеры перешел на тренерскую работу. С ноября 2009 года по апрель 2013 года был главным тренером мужского клуба «Динамо» (Москва). С 2014 по 2018 год был главным тренером волейбольного клуба «Енисей» (Красноярск).
По информации ряда СМИ, в конце апреля Зоран Терзич покинул пост главного тренера женского волейбольного клуба «Динамо».
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