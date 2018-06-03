Польша потерпела первое поражение в Лиге наций, проиграв Германии

Мужская сборная Польши по волейболу потерпела первое поражение в рамках Лиги наций. На своей площадке польские волейболисты уступили сборной Германии со счётом 1:3 (18:25, 21:25, 25:21, 25:27). До этой встречи поляки проиграли всего одну партию в пяти матчах. Для сборной Германии победа стала второй на турнире.

Самым результативным игроком матча стал поляк Михал Кубяк , набравший 21 очко. У немцев по 12 очков на счету Морица Райхерта и Симона Хирша

Волейбол. Лига Европы. Мужчины. Вторая игровая неделя. Лодзь, Польша

Польша — Германия — 1:3 (18:25, 21:25, 25:21, 25:27).