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Польша потерпела первое поражение в Лиге наций, проиграв Германии
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Польша потерпела первое поражение в Лиге наций, проиграв Германии 

Чемпионат.com 3 июня 2018
Мужская сборная Польши по волейболу потерпела первое поражение в рамках Лиги наций. На своей площадке польские волейболисты уступили сборной Германии со счётом 1:3 (18:25, 21:25, 25:21, 25:27). До этой встречи поляки проиграли всего одну партию в пяти матчах. Для сборной Германии победа стала второй на турнире.
Самым результативным игроком матча стал поляк Михал Кубяк, набравший 21 очко. У немцев по 12 очков на счету Морица Райхерта и Симона Хирша.
Волейбол. Лига Европы. Мужчины. Вторая игровая неделя. Лодзь, Польша
Польша — Германия — 1:3 (18:25, 21:25, 25:21, 25:27).
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