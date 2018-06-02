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БАТЭ сенсационно проиграл «Городее»
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БАТЭ сенсационно проиграл «Городее» 

Евро-футбол.Ру 2 июня 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
В 10-м туре чемпионата Беларуси грянула сенсация. «Городея» добыла первую победу в сезоне, да ещё над кем — лучшей командой последних лет, БАТЭ (2:1). При этом занимавший последнее место коллектив вынужден был отыгрываться по ходу игры, а решающий мяч забила на 90-й минуте. До этого у «Городеи» в активе было всего три гола.
БАТЭ продолжает лидировать, однако запас от минского «Динамо» сократился до двух очков.
Протокол игры
Городея
17' Стасевич Игорь (0:1)
(1:1) Дубаич Боян 54'
(2:1) Усеня Сергей 90'
02 июня. Стадион «Городея».
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