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Американцы Крэбб и Майер выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу
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Американцы Крэбб и Майер выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу 

Р-Спорт 3 июня 2018
Американцы Тревор Крэбб и Джон Майер стали победителями этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Цзиньцзяне (Китай).
В финале американский дуэт победил немцев Нильса Элерса и Лоренца Шуманна со счетом 2-1 (21:13, 18:21, 17:15).
Китайцы Гао Пэн и Ли Ян в матче за третье место обыграли немцев Джонатана Эрдманна и Макса Бециена — 2-0 (21:16, 21:11).
У женщин японки Саяка Мицоэ и Судзука Хасимото в финале взяли верх над дуэтом из Тайваня Кой Най Хань/Лю Пи Синь — 2-1 (21:13, 19:21, 15:5). В матче за третье место японки Тие Судзуки и Реика Мураками победили американок Бри Скарбро и Аврору Дэвис — 2-0 (21:12, 22:20).
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