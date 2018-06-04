Канада обыграла Иран в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная Канады по волейболу одержала четвёртую победу в Лиге наций. В заключительном матче второй игровой недели канадские волейболисты в четырёх партиях обыграли команду Ирана со счётом 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21). Для Ирана поражение стало четвёртым на турнире.

Самым результативным игроком матча стал иранец Амир Гафур , набравший 19 очков. 18 баллов принёс сборной Канады Райан Склэйтер.

Волейбол. Лига Европы. Мужчины. Вторая игровая неделя. Сан-Хуан, Аргентина

Иран — Канада — 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).