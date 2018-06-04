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Канада обыграла Иран в волейбольной Лиге наций
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Канада обыграла Иран в волейбольной Лиге наций 

Чемпионат.com 4 июня 2018
Мужская сборная Канады по волейболу одержала четвёртую победу в Лиге наций. В заключительном матче второй игровой недели канадские волейболисты в четырёх партиях обыграли команду Ирана со счётом 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21). Для Ирана поражение стало четвёртым на турнире.
Самым результативным игроком матча стал иранец Амир Гафур, набравший 19 очков. 18 баллов принёс сборной Канады Райан Склэйтер.
Волейбол. Лига Европы. Мужчины. Вторая игровая неделя. Сан-Хуан, Аргентина
Иран — Канада — 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).
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