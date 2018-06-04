Волейболистка Воногова продолжит карьеру в «Уралочке-НТМК»

Воногова, которой в апреле исполнилось 28 лет, является воспитанницей череповецкой волейбольной школы. За родную команду «Северянка» она отыграла десять сезонов, затем выступала за «Ленинградку» и челябинский «Динамо-Метар».

"Мне позвонил агент и предложил попробовать свои силы в новой команде — я согласилась. «Уралочка» — команда высокого уровня, хотелось бы показать лучшее, на что я способна. Конечно, волнуюсь и переживаю, новый коллектив — это всегда волнительно. Для меня это шаг вперед, я рада предоставленной мне возможности работать в таком легендарном клубе", — сказала Воногова.

"В «Уралочке» сильный тренерский штаб, игроки и, конечно, легендарный тренер Николай Васильевич (Карполь), у которых можно очень многому научиться. Жду интересной работы, роста в профессиональном плане. Готова трудиться и делать всё возможное от меня. Только вверх", — добавила она.