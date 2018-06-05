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С 1942 года ни одна команда не отыгрывалась в финале НХЛ, проигрывая в серии 1-3
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С 1942 года ни одна команда не отыгрывалась в финале НХЛ, проигрывая в серии 1-3 

SPORT24.ru 5 июня 2018
Команда из Лас-вегаса впервые в клубной истории проиграла три матча в серии плей-офф. За предыдущие три раунда они в общей сложности проиграла три матча (два в полуфинале Западной конференции «Сан-Хосе Шаркс» и один в финале Запада «Виннипег Джетс»).
В 33 случаях финала НХЛ счет был 3-1 после четырех матчей, и лишь в одной серии команде, которая уступала 1-3, удалось взять верх. Таким образом, 97% серий завершились победой команды, которая вела в счете 3-1.
Начиная с 1942 года, когда «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Детройт Ред Вингс» 4-3, уступая по ходу финальной серии 0-3, 31 раз подряд Кубок Стэнли доставался команде, которая имела преимущество в три победы после трех матчей или две победы после четырех матчей.
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