На «Уфа-Арене» завершены работы по подготовке к матчам Лиги наций 

С 8 по 10 июня в Уфе пройдёт очередной этап мужской волейбольной Лиги Наций. На «Уфа-Арене» сыграют сборные России, Бразилии, Китая и Ирана. Накануне были завершены технические работы для подготовки стадиона к волейбольным матчам.
Видео доступно в «инстаграме» уфимского «Урала».
Мужская сборная России по руководством Сергея Шляпникова выиграла четыре матча из шести и занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги наций. Сборная Бразилии располагается на второй позиции, китайцы — 10-е, иранцы — 13-е.