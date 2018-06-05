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На «Уфа-Арене» завершены работы по подготовке к матчам Лиги наций
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На «Уфа-Арене» завершены работы по подготовке к матчам Лиги наций 

Чемпионат.com 5 июня 2018
С 8 по 10 июня в Уфе пройдёт очередной этап мужской волейбольной Лиги Наций. На «Уфа-Арене» сыграют сборные России, Бразилии, Китая и Ирана. Накануне были завершены технические работы для подготовки стадиона к волейбольным матчам.
Видео доступно в «инстаграме» уфимского «Урала».
Мужская сборная России по руководством Сергея Шляпникова выиграла четыре матча из шести и занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги наций. Сборная Бразилии располагается на второй позиции, китайцы — 10-е, иранцы — 13-е.
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