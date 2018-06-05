На «Уфа-Арене» завершены работы по подготовке к матчам Лиги наций

С 8 по 10 июня в Уфе пройдёт очередной этап мужской волейбольной Лиги Наций. На «Уфа-Арене» сыграют сборные России, Бразилии, Китая и Ирана. Накануне были завершены технические работы для подготовки стадиона к волейбольным матчам.

Видео доступно в «инстаграме» уфимского «Урала».