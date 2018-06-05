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Бадюков: Шипачёв — номер 1 в России из центральных нападающих в плане созидания
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Бадюков: Шипачёв — номер 1 в России из центральных нападающих в плане созидания 

Чемпионат.com 5 июня 2018
Заместитель генерального директора по селекционной работе московского «Динамо» Алексей Бадюков прокомментировал подписание контракта с Вадимом Шипачёвым.
«Изначально у Вадима было очень много предложений. Из российских центральных нападающих на рынке он был лучшим вариантом и остаётся им, потому что центральные нападающих хорошего уровня — это большая проблема лиги. В основном это канадцы, тот же Дастин Бойд, который играет у нас. Они играют в первых звеньях и делают погоду. Вадим — номер один в России из центров в плане созидания, кто бы что ни говорил. Пришлось всем пообщаться. Не последнюю роль сыграл Владимир Воробьёв (главный тренер «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), который лично уговаривал Вадима. В конечном итоге, благодаря ему он стал склоняться в нашу сторону. И конечно же Валерий Шанцев (генеральный директор «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), без него вообще бы ничего не было», — сказал Бадюков в эфире клубного телевидения.
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