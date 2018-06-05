«Спартак-2» сыграет с «Томью» в первом туре первенства ФНЛ в сезоне-2018/19

ТАСС , 5 июня. Московский «Спартак-2» на своем поле примет томскую «Томь» в первом туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Первый тур первенства ФНЛ в предстоящем сезоне пройдет 17 июля.

Курский «Авангард» примет новосибирскую «Сибирь», ярославский «Шинник» — санкт-петербургское «Динамо», воронежский «Факел» — владивостокскую «Луч-Энергию». Подмосковные «Химки» на своем поле сыграют с московским «Чертаново», «Ротор-Волгоград» — с «Тамбовом», санкт— петербургский «Зенит-2» — с «Тюменью», калининградская «Балтика» — с саранской «Мордовией», нижегородский «Олимпиец» — со «СКА-Хабаровском». «Армавир» на своем поле примет махачкалинский «Анжи».

Также стали известны некоторые подробности полного календаря чемпионата ФНЛ. «До ухода на зимний перерыв команды проведут 24 туров, последний из которых намечен на 24 ноября. В марте турнир возобновится 3 марта, а заключительный 38-й тур первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 25 мая», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что полный вариант календаря будет опубликован в ближайшее время.