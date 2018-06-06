Бывшие руководители загребского «Динамо» приговорены к тюремному заключению 

Бывшие руководители загребского «Динамо» осуждены за растрату финансовых средств и махинации во время работы в структуре клуба, сообщает Jutarnji.hr.
По данным издания, бывший исполнительный директор команды Здравко Мамич получил наказание в виде тюремного заключения сроком в 6,5 лет. Его брат Здравко осуждён на 4 года и 11 месяцев, экс-директор Дамир Врбанович — на 3 года, а бухгалтер «Динамо» Милан Пернар — на 4 года и 2 месяца.
Подсудимые обвинялись в многомиллионных растратах средств клуба, а также были замешаны в махинациях с трансферами Луки Модрича и Деяна Ловрена. Напомним, Модрич перешёл из загребского «Динамо» в «Тоттенхэм» в 2008 году, а Ловрен стал игроком «Лиона» в 2010 году.