Бывшие руководители загребского «Динамо» приговорены к тюремному заключению

Бывшие руководители загребского «Динамо» осуждены за растрату финансовых средств и махинации во время работы в структуре клуба, сообщает Jutarnji.hr.

По данным издания, бывший исполнительный директор команды Здравко Мамич получил наказание в виде тюремного заключения сроком в 6,5 лет. Его брат Здравко осуждён на 4 года и 11 месяцев, экс-директор Дамир Врбанович — на 3 года, а бухгалтер «Динамо» Милан Пернар — на 4 года и 2 месяца.