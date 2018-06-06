В Зеленоградске на «сковородке» установили трибуны для любителей пляжного волейбола

Об этом сообщает администрация Зерноградского городского округа.

Каждая из трибун оборудована козырьком и рассчитана на десять посадочных мест. Дополнительно в ближайшее время будет обновлено оборудование площадок для пляжного волейбола.