На Ленинградке состоится окружной турнир по пляжному волейболу 

Центр пляжных видов спорта «Динамо» на Ленинградском шоссе станет площадкой окружного турнира по пляжному волейболу. За призы Центра физической культуры и спорта Северного округа игроки будут бороться 16 и 17 июня.
— Турнир пройдет среди спортсменов старше 18 лет, — заявила специалист ЦФКиС САО Галина Проскурина. — Приглашаем участников и болельщиков.
Соревнования в оба дня будут проходить с 15.00 до 18.00.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 905-47-41.
Напомним, центр пляжных видов спорта «Динамо» расположен по адресу Ленинградское шоссе, дом 39, строение 53. (мю)