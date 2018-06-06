Итальянки одолели Нидерланды и опередили Россию в Лиге наций

Женская сборная Италии во втором туре четвёртой недели Лиги наций в Роттердаме в пяти партиях оказалась сильнее команды Нидерландов. Самой результативной волейболисткой встречи стала итальянка Паола Эгону, набравшая 27 очков. В активе лидера сборной Нидерландов Лоннеке Слёйтьес 25 баллов. Итальянки выиграли шестой матч из 11 и опередили в турнирной таблице сборную России, поднявшись на седьмое место. Для голландок это поражение стало третьим, они располагаются на пятой позиции. Женщины. Лига наций. Четвёртая неделя. Роттердам, Нидерланды 2-й тур Нидерланды — Италия — 2:3 (25:18, 23:25, 25:19, 15:25, 8:15)