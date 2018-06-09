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Бразильцы в пяти сетах одолели сборную Ирана в матче Лиги наций в Уфе
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Бразильцы в пяти сетах одолели сборную Ирана в матче Лиги наций в Уфе 

Чемпионат.com 9 июня 2018
Фото: ufa1.ru
Сборная Бразилии в матче второго тура третьей недели мужской Лиги наций в Уфе в пяти партиях переиграла иранцев. Самым результативным волейболистом встречи стал Дуглас Соуза, принёсший южноамериканцам 22 балла.
Бразильцы одержали седьмую победу в восьми встречах и остались на второй позиции, уступая по дополнительным показателям Польше. Иранцы потерпели пятое поражение и располагаются на девятой позиции. В воскресенье, 10 июня, иранцы сыграют с россиянами, а бразильцы встретятся со сборной Китая.
Мужчины. Лига наций. Третья неделя. Уфа, Россия 2-й тур  Иран — Бразилия — 2:3 (17:25, 25:23, 19:25, 25:21, 13:15)
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