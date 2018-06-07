Ещё
Юные футболисты ФК «Строгино» примут на домашнем стадионе команды «Динамо» и ФШМ-2
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные футболисты ФК «Строгино» примут на домашнем стадионе команды «Динамо» и ФШМ-2 

Префектура СЗАО города Москвы 7 июня 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Юные воспитанники футбольного клуба «Строгино» сыграют 8 и 10 июня на домашнем стадионе «Янтарь» по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 26 со сверстниками из «Динамо» и ФШМ-2. Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.
— На поле выйдут игроки 2001-2008 годов рождения. Встречи пройдут в рамках 9 тура летнего первенства Москвы, — уточнил Евгений Михайлов.
Расписание матчей на 8 июня:
— команды 2004 г.р. — 09.30;
— команды 2003 г.р. — 11.30;
— команды 2002 г.р. — 13.00;
— команды 2001 г.р. — 14.50.
График встреч на 10 июня:
— команды 2008 г.р. (I состав) — 10.00, (II состав) — 11.00;
— команды 2007 г.р. (I состав) — 10.00, (II состав) — 11.00.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Москве стартует новый проект «Спортивные субботы» Новым тренером ФК «Строгино» стал Сергей Загидуллин В КЦ «Салют» устроят фотовыставку «Самый активный болельщик СЗАО»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали27
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение