Юные футболисты ФК «Строгино» примут на домашнем стадионе команды «Динамо» и ФШМ-2

Юные воспитанники футбольного клуба «Строгино» сыграют 8 и 10 июня на домашнем стадионе «Янтарь» по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 26 со сверстниками из «Динамо» и ФШМ-2. Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.

— На поле выйдут игроки 2001-2008 годов рождения. Встречи пройдут в рамках 9 тура летнего первенства Москвы, — уточнил Евгений Михайлов

Расписание матчей на 8 июня:

— команды 2004 г.р. — 09.30;

— команды 2003 г.р. — 11.30;

— команды 2002 г.р. — 13.00;

— команды 2001 г.р. — 14.50.

График встреч на 10 июня:

— команды 2008 г.р. (I состав) — 10.00, (II состав) — 11.00;

— команды 2007 г.р. (I состав) — 10.00, (II состав) — 11.00.