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​Фёдоров: «Динамо» стремится к сокращению расходов"
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​Фёдоров: «Динамо» стремится к сокращению расходов" 

Евро-футбол.Ру 7 июня 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Спортивный директор «Динамо» Сергей Федоров сказал, что клуб работает над сокращением расходов.
— Сильно ли изменится состав «Динамо» в следующем сезоне? И какими будут задачи команды?
— Нет. Окончательно определимся ближе к сезону.
— В октябре 2016 года фонд оплаты труда в ФК «Динамо» составлял 20 миллионов долларов. А сейчас?
— Гораздо меньше. Еще раз повторяю, мы стараемся жить по средствам, выравнивать уровень мастерства игроков с зарплатами, сокращать расходы «непрофильного» характера. Работаем со спонсорами.
По итогам сезона 2017/18 московское «Динамо» заняло в таблице РФПЛ восьмую строчку.
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