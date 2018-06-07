​Фёдоров: «Динамо» стремится к сокращению расходов"

Спортивный директор «Динамо» Сергей Федоров сказал, что клуб работает над сокращением расходов.

— Сильно ли изменится состав «Динамо» в следующем сезоне? И какими будут задачи команды?

— Нет. Окончательно определимся ближе к сезону.

— В октябре 2016 года фонд оплаты труда в ФК «Динамо» составлял 20 миллионов долларов. А сейчас?

— Гораздо меньше. Еще раз повторяю, мы стараемся жить по средствам, выравнивать уровень мастерства игроков с зарплатами, сокращать расходы «непрофильного» характера. Работаем со спонсорами.

По итогам сезона 2017/18 московское «Динамо» заняло в таблице РФПЛ восьмую строчку.