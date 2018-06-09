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Дабижа и Мастикова не вышли в 1/4 финала этапа Мирового тура в Китае
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Дабижа и Мастикова не вышли в 1/4 финала этапа Мирового тура в Китае 

Чемпионат.com 9 июня 2018
Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Мастикова в 1/8 финала турнира Мирового тура категории «две звезды» по пляжному волейболу в Наньтуне уступили австралийкам Фоэье Белл и Джессике Нгауамо со счётом 1:2.
На групповом этапе Ксения и Дарья обыграли дуэты из Германии и Италии, что позволило им выйти в плей-офф с первого места.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «две звезды». Наньтун, Китай Женщины. 1/8 финала
Ф. Белл/Д. Нгауамо (Австралия) — Д. Мастикова/К. Дабижа (Россия) — 2:1 (25:23, 10:21, 16:14)
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