Английская премьер-лига ввела двухнедельный перерыв

В английской премьер-лиге в феврале с сезона-2019/20 будет двухнедельный перерыв, информирует официальный сайт турнира. Как отмечается, это поможет командам быть свежее и придаст им дополнительных сил в еврокубках.

При этом матчи лиги будут по-прежнему проводится каждую неделю. Однако тур будет разбит по пять матчей следующим образом: когда одни команды будут играть, оставшиеся будут отдахать, а затем все наоборот. Таким образом, каждый клуб получит дополнительный перерыв.

Кроме того, Футбольная ассоциация перенесет пятый раунд Кубка Англии на середину недели. При этом ответных матчей на этой стадии в случае ничьих не будет — вводятся дополнительное время и пенальти.