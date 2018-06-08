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Английская премьер-лига ввела двухнедельный перерыв
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Английская премьер-лига ввела двухнедельный перерыв 

Спорт-Экспресс 8 июня 2018
В английской премьер-лиге в феврале с сезона-2019/20 будет двухнедельный перерыв, информирует официальный сайт турнира. Как отмечается, это поможет командам быть свежее и придаст им дополнительных сил в еврокубках.
При этом матчи лиги будут по-прежнему проводится каждую неделю. Однако тур будет разбит по пять матчей следующим образом: когда одни команды будут играть, оставшиеся будут отдахать, а затем все наоборот. Таким образом, каждый клуб получит дополнительный перерыв.
Кроме того, Футбольная ассоциация перенесет пятый раунд Кубка Англии на середину недели. При этом ответных матчей на этой стадии в случае ничьих не будет — вводятся дополнительное время и пенальти.
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