«Крепость» в обороне и нападении: команда Заречья стала первой в волейбольной «Лиге территорий»

Определены финалисты волейбольной битвы проекта «Лига территорий» среди микрорайонов Вологды. За победу в состязаниях боролись 14 команд, провели игры за два дня. Жаркой получилась финальная встреча четверки лидеров, которые играли почти на равных. По результатам выявили тройку победителей.

Лучшими признаны команды «Spirit», занявшая третье место, «ВИПЭ-1», расположившаяся на втором, и «Крепость» из микрорайона Заречье, ставшая первой. Они обошли 11 команд, представлявших разные микрорайоны, ТОСы и дворы областной столицы. В составе каждой команды — по шесть игроков, причем по условиям — не менее одной девушки. Встречи прошли по правилам пляжного волейбола на стадионе «Локомотив».

«Игры получились зрелищными и интересными, даже погода нам не помешала. Участниками стали как сыгранные команды, так и новички, у которых на подготовку было около двух месяцев. Тренировались участники на дворовых площадках в своих микрорайонах и на территориях общественных пространств. Играли на трех площадках стадиона, помощь в организации игр нам оказал Вологодский фонд развития детского волейбола. Судили команды профессионалы волейбола», — рассказал специалист Центра по работе с населением Вологды, организатор проекта Михаил Глазов.

Лидерам вручили кубки и медали победителей, остальным участникам соревнований вручены медали участников, всего во встречах приняли участие более 80 человек.

Напомним, проект «Лига территорий» реализуется в Вологде с 2013 года, организует его Центр по работе с населением при поддержке городской Федерации волейбола на средства Фонда президентских грантов. Участниками становятся любительские команды по волейболу, футболу, баскетболу, бегу и шахматам.

Следующим этапом проекта станут баскетбольные состязания. Они пройдут по правилам стритбола с 19 по 21 июня. Заявку, оформленную по специальной форме, можно направить по электронной почте eyeson@yandex.ru или подать в Центре по работе с населением. Новости проекта можно отслеживать на странице группы проекта в социальной сети.