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Главный тренер ватерпольного «Динамо»: важно, что прервали гегемонию «Спартака»
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Главный тренер ватерпольного «Динамо»: важно, что прервали гегемонию «Спартака» 

Чемпионат.com 8 июня 2018
Главный тренер мужского ватерпольного клуба «Динамо» (Москва) Марат Закиров прокомментировал успехи своей команды в минувшем сезоне. Динамовцы выиграли чемпионат России, впервые за восемь лет отобрав чемпионский титул у «Спартака».
«Спартак» — команда, которая восемь лет без перерыва выигрывала чемпионат России. Что происходит в этом году? В «Динамо» приходят девять человек и сразу ставятся задачи победить. Несыгранная команда сумела в домашних матчах проявить своё техническое и тактическое превосходство.
Но когда мы поехали на выезд в финале, там всё было другим. Трибуны, сама команда соперника. Чтобы сломить тех, кто восемь лет выигрывал, потребовались другие усилия. Это было не так просто. И это вопрос психологии. Действующие чемпионы не хотели уходить со своего места. В XXI веке у «Спартака» ещё никто не забирал титул на их площадке. Никто.
Планируем сохранить состав, задачи будут ещё выше. Будет интересно. Искреннее восхищение и благодарность болельщикам, которые нас так здорово поддерживали», — сказал Закиров в интервью пресс-службе московского клуба.
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