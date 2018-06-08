Главный тренер ватерпольного «Динамо»: важно, что прервали гегемонию «Спартака»

«Спартак» — команда, которая восемь лет без перерыва выигрывала чемпионат России. Что происходит в этом году? В «Динамо» приходят девять человек и сразу ставятся задачи победить. Несыгранная команда сумела в домашних матчах проявить своё техническое и тактическое превосходство.

Но когда мы поехали на выезд в финале, там всё было другим. Трибуны, сама команда соперника. Чтобы сломить тех, кто восемь лет выигрывал, потребовались другие усилия. Это было не так просто. И это вопрос психологии. Действующие чемпионы не хотели уходить со своего места. В XXI веке у «Спартака» ещё никто не забирал титул на их площадке. Никто.

Планируем сохранить состав, задачи будут ещё выше. Будет интересно. Искреннее восхищение и благодарность болельщикам, которые нас так здорово поддерживали», — сказал Закиров в интервью пресс-службе московского клуба.