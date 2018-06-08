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Соглашение о создании женского волейбольного клуба «Локомотив» подписано в Калининграде
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Соглашение о создании женского волейбольного клуба «Локомотив» подписано в Калининграде 

ТАСС 8 июня 2018
КАЛИНИНГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Калининградской области и волейбольный клуб «Локомотив — Калининградская область» подписали соглашение о создании в области женского волейбольного клуба. Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства — министр спорта области Наталья Ищенко и генеральный директор автономной некоммерческой организацией «Волейбольный клуб Локомотив — Калининградская область» Александр Косырьков, об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
"Состав сформирован — тренерский штаб возглавил уроженец Славска, экс-тренер сборной России Андрей Воронков, а одной из «звезд» станет воспитанница калининградской профильной спортивной школы, экс-игрок сборной страны и швейцарского «Волеро» Екатерина Орлова", — говорится в сообщении. Выступление в суперлиге «Локомотив — Калининградская область» начнет ближайшей осенью.
"Задачи на сезон будут сформированы ближе к началу чемпионата, но уже ясно, что мы хотим привлечь на трибуны максимальное количество калининградских любителей волейбола. Планируем уже в этом году провести здесь второй этап Кубка России", — сказал Косырьков.
Ищенко отметила популярность волейбола в области, добавив, что Калининград располагает лучшим в стране специализированным спорткомплексом для соревнований и тренировок. «Бренд „Локомотив — Калининградская область“ привлечет дополнительное внимание к занятиям и волейболом, и физической культурой в целом. Планируется, что в составе молодежной команды при клубе будет задействован большой процент воспитанниц калининградских спортивных школ», — сказала она.
Впервые о создании женского клуба «Локомотив» в Калининграде было заявлено в апреле 2018 года на брифинге с участием губернатора области Антона Алиханова, президента Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко и генерального директора мужского волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск» Романа Станиславова.
По популярности и количеству занимающихся волейбол в Калининградской области занимает второе место после футбола. В 2017 году данным видом спорта занималось более 16,5 тысяч человек. В детско-юношеских спортивных школах области открыты и функционируют 17 отделений по волейболу, учебные занятия с детьми проводят 52 тренера.
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