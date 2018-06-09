Ещё
Волейбольная «Нова» подписала контракт с Русланом Галимовым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волейбольная «Нова» подписала контракт с Русланом Галимовым 

Волга Ньюс 9 июня 2018
В следующем чемпионате за «Нову» сыграет 23 летний доигровщик с ростом 204 см — Руслан Галимов, сообщает официальный сайт клуба.
Волга Ньюс: последние новости
Болельщик из Коста-Рики Виктор: "В Самаре очень приятные люди" Гандбольная "Лада" вышла в полуфинал, обыграв московский "Луч" — 34:22 Дарья Касаткина проиграла Элисе Мертенс в двух сетах 1/8 финала турнира в Нью-Хэйвене
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали28
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение