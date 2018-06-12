Россиянки обыграли доминиканок в волейбольной Лиге наций 

Женская сборная России по волейболу одержала седьмую победу в 13 проведённых матчах Лиги наций. В стартовой встрече заключительной недели регулярного чемпионата подопечные Вадима Панкова в трёх партиях обыграли команду Доминиканской Республики со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:16). Доминиканки потерпели 11-е поражение на турнире.
По 9 очков в этом матче набрали россиянки Ангелина Лазаренко, Екатерина Любушкина, Ольга Бирюкова и Анна Котикова. Лазаренко при этом поставила 3 результативных блока, а Котикова подала 3 эйса.
Волейбол. Лига наций. Женщины. 5-я игровая неделя. Валбжих, Польша
Россия — Доминиканская Республика — 3:0 (25:21, 25:20, 25:16).