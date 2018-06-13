Экс-игрок «Ак Барса» завершил карьеру в 46 лет

Бывший форвард «Ак Барса» Ян Бенда завершил карьеру, сообщает официальный твиттер казанского клуба.

— Экс-нападающий нашей команды Ян Бенда завершил карьеру игрока в возрасте 46-ти лет, — говорится в сообщении. — Мы благодарим Яна за годы, проведенные в нашей команде и говорим отдельное спасибо за буллит, который вывел нас в финал Суперлиги в 2002-м году. Спасибо, Ян!

Последним клубом немецкого хоккеиста был «Мемминген». В России он также выступал за «Химик» и "Северсталь"

Экс-нападающий нашей команды Ян Бенда завершил карьеру игрока в возрасте 46-ти лет. Мы благодарим Яна за годы проведенные в нашей команде и говорим отдельное спасибо за буллит, который вывел нас в финал Суперлиги в 2002-м году. Спасибо, Ян! pic.twitter.com/4bhGCZFT0U

— ХК Ак Барс (@hcakbars) 12 июня 2018 г.