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Экс-игрок «Ак Барса» завершил карьеру в 46 лет
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Экс-игрок «Ак Барса» завершил карьеру в 46 лет 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
Бывший форвард «Ак Барса» Ян Бенда завершил карьеру, сообщает официальный твиттер казанского клуба.
— Экс-нападающий нашей команды Ян Бенда завершил карьеру игрока в возрасте 46-ти лет, — говорится в сообщении. — Мы благодарим Яна за годы, проведенные в нашей команде и говорим отдельное спасибо за буллит, который вывел нас в финал Суперлиги в 2002-м году. Спасибо, Ян!
Последним клубом немецкого хоккеиста был «Мемминген». В России он также выступал за «Химик» и "Северсталь".
Экс-нападающий нашей команды Ян Бенда завершил карьеру игрока в возрасте 46-ти лет. Мы благодарим Яна за годы проведенные в нашей команде и говорим отдельное спасибо за буллит, который вывел нас в финал Суперлиги в 2002-м году. Спасибо, Ян! pic.twitter.com/4bhGCZFT0U
— ХК Ак Барс (@hcakbars) 12 июня 2018 г.
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