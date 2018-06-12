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Барсук/Сырцева и Бахнарь/Богатов выиграли первый этап ЧР по пляжному волейболу
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Барсук/Сырцева и Бахнарь/Богатов выиграли первый этап ЧР по пляжному волейболу 

Чемпионат.com 12 июня 2018
В Липецке завершился первый этап чемпионата России по пляжному волейболу. В финале женских соревнований Анастасия Барсук и Екатерина Сырцева в двух сетах оказались сильнее Евгении Уколовой и Екатерины Бирловой со счётом 2:0 (21:18, 21:19).
В финале мужского турнира Пётр Бахнарь и Юрий Богатов в трёх партиях обыграли Александра Крамаренко и Тараса Мыськива со счётом 2:1 (13:21, 21:13, 15:12).
13 июня в посёлке Сынтул (Рязанская область) стартует следующий тур соревнований в рамках чемпионата России.
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