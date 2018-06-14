Ещё
Бельгийки завершили выступление в Лиги наций победой над Таиландом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бельгийки завершили выступление в Лиги наций победой над Таиландом 

Чемпионат.com 14 июня 2018
Женская сборная Бельгии завершила выступление в регулярном чемпионате Лиги наций победой над командой Таиланда со счётом 3:1. Наибольший вклад в успех своей команды внесла Бритт Герботс, в активе которой 23 очка.
Бельгийки одержали четыре победы в 15 встречах и заняли 13-е место в турнирной таблице. Команда Таиланда выиграла два матча и расположилась на 15-й позиции, опередив только аргентинских волейболисток.
Женщины. Лига наций. Пятая неделя. Эболи, Италия 3-й тур  Бельгия — Таиланд — 3:1 (26:24, 23:25, 25:20, 25:21)
Чемпионат.com: последние новости
Календарь РФПЛ сезона 2018/19. Проект Лямин и Красильников пробились в плей-офф этапа Мирового тура в Остраве Сербы победили канадцев на старте пятой игровой недели Лиги наций
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали26
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение