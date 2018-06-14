Бельгийки завершили выступление в Лиги наций победой над Таиландом

Женская сборная Бельгии завершила выступление в регулярном чемпионате Лиги наций победой над командой Таиланда со счётом 3:1. Наибольший вклад в успех своей команды внесла Бритт Герботс, в активе которой 23 очка.

Бельгийки одержали четыре победы в 15 встречах и заняли 13-е место в турнирной таблице. Команда Таиланда выиграла два матча и расположилась на 15-й позиции, опередив только аргентинских волейболисток.

Женщины. Лига наций. Пятая неделя. Эболи, Италия 3-й тур Бельгия — Таиланд — 3:1 (26:24, 23:25, 25:20, 25:21)