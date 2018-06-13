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«Вальядолид» обыграл «Спортинг» и пробился в финал плей-офф за выход в ла лигу
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«Вальядолид» обыграл «Спортинг» и пробился в финал плей-офф за выход в ла лигу 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
«Вальядолид» на выезде обыграл «Спортинг» (2:1) в полуфинале плей-офф за выход в высший испанский дивизион. Команда пробилась в финал.
В составе победителей Хайме Мата и Оскар Плано. У «Спортинга» гол в активе Карлоса Кармоны, который реализовал пенальти.
В первом матче «Вальядолид» победил со счетом 3:1. В финале плей-офф команда сыграет с «Нумансией».
Плей-офф за выход в ла лигу
1/2 финала
Ответный матч
"Спортинг" — «Вальядолид» — 1:2  Голы: Кармона, 68, с пенальти — Мата, 23, Плано, 31  Первый матч — 1:3
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