«Вальядолид» обыграл «Спортинг» и пробился в финал плей-офф за выход в ла лигу

«Вальядолид» на выезде обыграл «Спортинг» (2:1) в полуфинале плей-офф за выход в высший испанский дивизион. Команда пробилась в финал.

В составе победителей Хайме Мата и Оскар Плано . У «Спортинга» гол в активе Карлоса Кармоны, который реализовал пенальти.

В первом матче «Вальядолид» победил со счетом 3:1. В финале плей-офф команда сыграет с «Нумансией».

Плей-офф за выход в ла лигу

1/2 финала

Ответный матч

"Спортинг" — «Вальядолид» — 1:2 Голы: Кармона, 68, с пенальти — Мата, 23, Плано, 31 Первый матч — 1:3