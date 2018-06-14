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Кубинский волейболист сможет сыграть за сборную России
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Кубинский волейболист сможет сыграть за сборную России 

Газета.Ru 14 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что кубинский волейболист петербургского "Зенита" Ореоль Камехо сможет сыграть за сборную России после того, как он получил российское гражданство.
"Камехо сможет выступать за сборную, но ему необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства. Поэтому здесь важно, какое решение примет Международная федерация волейбола (ФИВБ). Спортсмен должен подать соответствующую заявку, а мы, как национальная федерация, также способствуем ее поступлению в ФИВБ", — цитирует Яременко ТАСС.
Ранее сообщалось, что Камехо, получивший паспорт гражданина России, объявил о желании начать выступление за российскую сборную.
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