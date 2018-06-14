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Бывший форвард «Локомотива» Шкулетич продолжит карьеру в «Монпелье»
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Бывший форвард «Локомотива» Шкулетич продолжит карьеру в «Монпелье» 

Чемпионат.com 14 июня 2018
Бывший нападающий московского «Локомотива» Петар Шкулетич перешёл в «Монпелье». Об этом сообщил официальный сайт французского клуба. Подробности и сроки соглашения пока не сообщаются.
Предыдущим клубом Шкулетича был «Генчлербирлиги». Игрок перешёл в турецкий клуб после того, как московский «Локомотив» в мае прошлого года сообщил о расторжении контракта с сербским игроком.
В минувшем розыгрыше турецкой Суперлиги форвард провёл 27 матчей, в которых отметился 8 голами. По итогам сезона «Генчлербирлиги» покинул элитный дивизион турецкого футбола.
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