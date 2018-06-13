Защитник «Енисея» Гарбуз продолжит карьеру в «Тамбове»

В сезоне 2017/2018 Гарбуз в составе «Енисея» принял участие в 18 матчах и забил четыре мяча.

«В футболе так бывает, что приходиться уходить в другую команду. Грустно говорить об этом, но сегодня я официально покинул «Енисей» и в ближайшее время стану игроком «Тамбова.

Хочу поблагодарить всех болельщиков за сезон. Вашу поддержку мы ощущали, как на домашнем стадионе, так и в выездных матчах.

Вместе с вами мы впервые в истории красноярского футбола вышли в премьер-лигу. Хочу пожелать „Енисею“ успехов в РФПЛ. Увидимся на футбольных полях», — заявил Гарбуз.